В какой оболочке Земли живёт большинство живых организмов?

История
В какой оболочке Земли живёт большинство живых организмов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БОЛЬШИНСТВО ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ЖИВУТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТРЕХ ОБОЛОЧЕК : В ВОЗДУШНОЙ,НАЗЕМНОЙ, И ВОДНОЙ - В БИОСФЕРЕ
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