мальчики полили 8 яблони и 4 сливы и принесли 140 ведер воды. Сколько ведер воды вылили под яблони и сколько под сливы, если на поливку одной яблони уходит воды в 3 раза больше , чем на поливку одной сливы
Математика
мальчики полили 8 яблони и 4 сливы и принесли 140 ведер воды. Сколько ведер воды вылили под яблони и сколько под сливы, если на поливку одной яблони уходит воды в 3 раза больше , чем на поливку одной сливы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - кол-во вылитой воды под одну яболню, а у - под сливу Составим уравнения х=3у 8х+4у=140 24у+4у=140 28у=140 у=5 х=15 Найдем сколько всего вылили 15*8=120 ведер под яблони 5*4=20 ведер под сливы
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