сколько плоскостей можно провести через одну точку две различные точки три различные точки четыре точки никакие три из которых не лежат на одной прямой???
Геометрия
сколько плоскостей можно провести через одну точку две различные точки три различные точки четыре точки никакие три из которых не лежат на одной прямой???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через одну точку и две точки можно повести бесконечное множество плоскостей. Но через одну точку они могут проходить как угодно, а через две - они все будут пересекаться по прямой, которая определяется этими двумя точками. Через три точки можно провести только одну плоскость. Через четыре точки - бывает, что можно провести одну плоскость, если это точки одного плоского 4-угольника, а бывает, что нельзя. Например, через вершины тетраэдра нельзя провести плоскость.
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