сколько плоскостей можно провести через одну точку две различные точки три различные точки четыре точки никакие три из которых не лежат на одной прямой???

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Через одну точку и две точки можно повести бесконечное множество плоскостей. Но через одну точку они могут проходить как угодно, а через две - они все будут пересекаться по прямой, которая определяется этими двумя точками. Через три точки можно провести только одну плоскость. Через четыре точки - бывает, что можно провести одну плоскость, если это точки одного плоского 4-угольника, а бывает, что нельзя. Например, через вершины тетраэдра нельзя провести плоскость.