найдите два числа , если известно , что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы , а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы

Алгебра

найдите два числа , если известно , что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы , а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы

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