найдите два числа , если известно , что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы , а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы
Алгебра
найдите два числа , если известно , что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы , а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одно число х другое у тогда их разность х-у их сумма х+у составим систему уравнений {3(х-4)-6=х+у {3х-3у-х-у=6 { 2х-4у=6 сократим на2: х=3+2у {2(х-у)-9=х+у {2х-2у-х-у=9 { х-3у=9 3+2у-3у=9 у=-6 х=3+2(-6)=-9 ответ -6 и -9
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