Чему равны три десятых части квадратного сантиметра
Математика
Чему равны три десятых части квадратного сантиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/10 от 1 кв.см в 1 кв.см = 100 кв.мм 100 : 10 * 3 = 30 кв.мм 3/10 от 1 кв.см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
расстояние от земли до солнца 150млн.км. сколько времени идет до земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс.км? сколько времени понад...
Математика
На окраску двух стен дома израсходовали 7,26кг краски. Сколько кг краски было израсходовано на каждую стену, если площадь одной из них на 6м2 больш...