Чему равны три десятых части квадратного сантиметра

Математика
Чему равны три десятых части квадратного сантиметра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/10 от 1 кв.см  в 1 кв.см = 100 кв.мм  100 : 10 * 3 = 30 кв.мм  3/10 от 1 кв.см.
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