На окраску двух стен дома израсходовали 7,26кг краски. Сколько кг краски было израсходовано на каждую стену, если площадь одной из них на 6м2 больше, чем площадь другой, ана каждый квадратный метр уходит 0,22кг краски
Математика
На окраску двух стен дома израсходовали 7,26кг краски. Сколько кг краски было израсходовано на каждую стену, если площадь одной из них на 6м2 больше, чем площадь другой, ана каждый квадратный метр уходит 0,22кг краски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7,26/0,22= 33 м² площадь 2 стен 2) (33-6)/2=13,5 м² площадь одной стены 3) 13,5+6=19,5 м² площадь второй стены 4) 13,5*0,22=2,97 кг краски на одну стену 5) 19,5*0,22=4,29 кг краски на вторую стену Ответ: 2,97 кг и 4,29 кг
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