На окраску двух стен дома израсходовали 7,26кг краски. Сколько кг краски было израсходовано на каждую стену, если площадь одной из них на 6м2 больше, чем площадь другой, ана каждый квадратный метр уходит 0,22кг краски

Математика

На окраску двух стен дома израсходовали 7,26кг краски. Сколько кг краски было израсходовано на каждую стену, если площадь одной из них на 6м2 больше, чем площадь другой, ана каждый квадратный метр уходит 0,22кг краски

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