знайдіть довжину круга, радіус якого дорівнює 6 см
Геометрия
знайдіть довжину круга, радіус якого дорівнює 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
довжина кола дорівнює 2ПР де Р- радіус а П =3,14 L=3.14 *2* 6 L=6.28*6 L=37.68(см)
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