На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах. Большой катер вмещает 80 пассажиров. Это в 4 раза больше, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?
Математика
На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах. Большой катер вмещает 80 пассажиров. Это в 4 раза больше, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сколько входит на малый катер? 80/4 = 20 человек может войти на малый катер 3 малых катера - это 60 человек (20*3) Ответ. На большой катер входит 80 человек, и это больше на 20 человек, чем может вместить 3 малых катера (60 человек)
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