На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?
Математика
На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80÷4=20(л.) - 1 малый катер 20×3=60(л.) - на 3 малых катерах 80±60=20(л.) Ответ: на 20 людей больше на большом катере чем на трёх малых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
сторона одного квадрата 8 см,а другого 4дм. у какого квадрата сторона больше? во сколько раз? у какого квадрата больше периметр? на сколько см?
Математика
сторона одного квадрата 8см,а другого 4дм.У какого квадрата сторона больше? во сколько раз? у какого квадрата больше периметр? на сколько см?