На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?

Математика

На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?

Автор: Гость