На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?

Математика
На экскурсию туристы отправились на нескольких катерах.Большой катер вмещает 80 пассажиров.Это в 4 раза большн, чем вмещает малый катер.Где может разместиться больше туристов:на большом или на трёх малых? На сколько больше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80÷4=20(л.) -  1 малый катер 20×3=60(л.) -  на 3 малых катерах 80±60=20(л.) Ответ: на 20 людей больше на большом катере чем на трёх малых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
 площадь квадрата 4 кв. м., в него встроен другой квадрат, найти его площадь.
Ответить
Русский язык
Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ
Ответить
Математика
сторона одного квадрата 8 см,а другого 4дм. у какого квадрата сторона больше? во сколько раз? у какого квадрата больше периметр? на сколько см?
Ответить
Математика
сторона одного квадрата 8см,а другого 4дм.У какого квадрата сторона больше? во сколько раз? у какого квадрата больше периметр? на сколько см?
Ответить
Математика
каждому ученику школы решили подарить по одинаковому букету. для этого купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили по 2 гвоздики, то в нем ок...
Ответить