каждому ученику школы решили подарить по одинаковому букету. для этого купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков, сколько выпускников было в школе?
Математика
каждому ученику школы решили подарить по одинаковому букету. для этого купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков, сколько выпускников было в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сначала в букете было х цветов, потом добавили по 2 и вышло 5, тогда х+2=5 х=3 Сначала во всех букетах было по 3 цветка 114/3=38 букетов, то есть 38 выпускников
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