в классе 12 мальчиков.это 1/2часть всего класса.Сколько детей в классе??? К празднику купили 30 пирожных.и...

Математика

в классе 12 мальчиков.это 1/2часть всего класса.Сколько детей в классе??? К празднику купили 30 пирожных.из них 1/3часть составляют безе,а остальные эклеры.сколько эклеров купили к празднику?

Автор: Гость