в классе 12 мальчиков.это 1/2часть всего класса.Сколько детей в классе??? К празднику купили 30 пирожных.и...
Математика
в классе 12 мальчиков.это 1/2часть всего класса.Сколько детей в классе??? К празднику купили 30 пирожных.из них 1/3часть составляют безе,а остальные эклеры.сколько эклеров купили к празднику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12·2=24 -всего детей в классе ......................... 1) 30:3·1=10-безе 2)30-10=20-эклеры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
три бригады изготовили 65 деталей. Первая бригада изготовила на 10 деталей меньше, чем вторая, а третья-30 % того числа деталей, которые изготовили...
Математика
Пириметр прямоугольника равен 48 см. Найди площадь прямоугольника. Если его ширина в 3 раза меньше длины
Математика
на двух капировальных машинах за 15 минут распечатали 180 страниц . первая машина печатает 6 страниц в минуту.сколько страниц печатает в минуту вто...
Математика
В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?