В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?

Математика

В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?

Автор: Гость