В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?
Математика
В соревнованиях участвовало 18 семей, состоящих из 3 человек, и 16 семей, состоящих из 4человек.Сколько это всего человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 18×3=54 (ч) 2). 16×4=64(ч) 3). 54+64=118 (ч)
Гость:
(18*3)+(16*4)=118 Ответ всего 118 человек
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