из каких деталей танграма можно сложить равнобедренный прямоугольный треугольник?
Математика
из каких деталей танграма можно сложить равнобедренный прямоугольный треугольник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю из анетифтических!
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