из каких деталей танграма можно сложить равнобедренный прямоугольный треугольник?

Математика
из каких деталей танграма можно сложить равнобедренный прямоугольный треугольник?
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Гость:
я думаю из анетифтических!  
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