Круг ипподрома имеет длину 800 м. Двигаясь рысью, лошадь развивает скорость 4м/с, галопом 6 м/с. На сколько быстрее проходит лошадь 3 круга галопом, чем рысью?

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3 круга это 800*3=2400 м Вычислим за сколько проходит лошадь рысью: 2400/4=600 с галопом: 2400/6= 400 с Найдем разницу между временем 600-400=200 с Ответ: на 200 с (или на 3 мин 20 секунд)