решите методы подстановки систему уравнений 2х^2-y^2=14 3x+2y=5

Алгебра
решите методы подстановки систему уравнений 2х^2-y^2=14 3x+2y=5
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