Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?

Математика

Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?

Автор: Гость