Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?
Математика
Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х всего страниц в книге в 1 день 0,3х страниц , осталось прочитать х - 0,3х=0,7х во 2 день 0,4*0,7х=0,28х в 3 день 105 страниц 0,3х+0,28х+105=х 0,42х=105 х=250 страниц в книге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
масса одного метра рельса равна32 килограмма.Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60 тонн, чтобы перевезти все рельсы, не...
Физика
что произойдет если положить на поверзность воды спичку и коснуться воды кусочком мыла по одну сторону вблизи спички?