Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?

Математика
Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х всего страниц в книге в 1 день 0,3х страниц , осталось прочитать х - 0,3х=0,7х во 2 день 0,4*0,7х=0,28х в 3 день 105 страниц 0,3х+0,28х+105=х 0,42х=105 х=250 страниц в книге
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