что произойдет если положить на поверзность воды спичку и коснуться воды кусочком мыла по одну сторону вблизи спички?
Физика
что произойдет если положить на поверзность воды спичку и коснуться воды кусочком мыла по одну сторону вблизи спички?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
спичка резко двигается в противоположную сторону от мыла
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