что произойдет если положить на поверзность воды спичку и коснуться воды кусочком мыла по одну сторону вблизи спички?

Физика

что произойдет если положить на поверзность воды спичку и коснуться воды кусочком мыла по одну сторону вблизи спички?

Автор: Гость