туристическое агенство за день продало 360 путевок в санаторий, дома отдыха и турбазы. три десятых части этих путёвок продали в санаторий, 140 путёвок - в дом отдыха. сколько путёвок продали на турбазы? проверить решение задачи...
Математика
туристическое агенство за день продало 360 путевок в санаторий, дома отдыха и турбазы. три десятых части этих путёвок продали в санаторий, 140 путёвок - в дом отдыха. сколько путёвок продали на турбазы? проверить решение задачи, решив её другим способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:10х3=108 в санаторий 360-108-140=112 на турбазы 360-140=220 в санатории и на турбазы 220-(360:10х3)=112 на турбазы
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