туристическое агенство за день продало 360 путевок в санаторий, дома отдыха и турбазы. три десятых части этих путёвок продали в санаторий, 140 путёвок - в дом отдыха. сколько путёвок продали на турбазы? проверить решение задачи...

Математика

туристическое агенство за день продало 360 путевок в санаторий, дома отдыха и турбазы. три десятых части этих путёвок продали в санаторий, 140 путёвок - в дом отдыха. сколько путёвок продали на турбазы? проверить решение задачи, решив её другим способом

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