стороны параллелограмма 8 сантиметров и 14 сантиметров а один из углов 30 градусов найдите площадь параллелограмма

Гость: Гость:

площадь пар-ма равна произведению его высоты на сторону обозначим пар-м как ABCD , пусть AB=8, a BC = 14, угол BAD = 30 град. => S = h * BC 1) найдем h : катет лежащий против угла в 30 град. равен половине гипотенузы.. а значит h = AB / 2= 8/2=4 2) найдем площадь : S= 4 * 14 = 56 вот и все =)