В урне 9 белых и шесть черных шаров. Из урны вынимают два шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся белыми?
Математика
В урне 9 белых и шесть черных шаров. Из урны вынимают два шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся белыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятность того, что 2 шара окажутся белыми будет такова если доставать подрят шары могут сразу подряд попастся 6 черных поэтому 7 и 8 точно будут белыми
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