В урне 9 белых и шесть черных шаров. Из урны вынимают два шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся белыми?

Математика

В урне 9 белых и шесть черных шаров. Из урны вынимают два шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся белыми?

Автор: Гость