Кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом и поручили соединить их в одну цепь из пятнадцати звеньев. Кузнец выполнил заказ, расковав и заковав 4 звена. Как он это сделал? Еще и второе задание: Другой кузнец сказал, ч...
Математика
Кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом и поручили соединить их в одну цепь из пятнадцати звеньев. Кузнец выполнил заказ, расковав и заковав 4 звена. Как он это сделал? Еще и второе задание: Другой кузнец сказал, что заказ можно выполнить, расковав и только 3 звена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у 5 обрывков цепи чтобы соединиться в 1 есть 4 места стыка ООО+ООО+ООО+ООО+ООО вот так выглядит наша цепь Как бы это сделал другой кузнец - я не знаю.
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