Кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом и поручили соединить их в одну цепь из пятнадцати звеньев. Кузнец выполнил заказ, расковав и заковав 4 звена. Как он это сделал? Еще и второе задание: Другой кузнец сказал, ч...

Математика

Кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом и поручили соединить их в одну цепь из пятнадцати звеньев. Кузнец выполнил заказ, расковав и заковав 4 звена. Как он это сделал? Еще и второе задание: Другой кузнец сказал, что заказ можно выполнить, расковав и только 3 звена.

Автор: Гость