Сколько весит сухая сосна, если длина куска 4 см, ширина 20 см, тощина 4 см?
Физика
Сколько весит сухая сосна, если длина куска 4 см, ширина 20 см, тощина 4 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать массу данного куска сосны, для начала нужно вычислить его объём, т.к. м=ρ•γ, где м-масса, ρ-плотность, γ-объём. γ=а•в•с, тогда 4см·20см·4см=320 см куб., плотность сосны сухой равна 0,40 г/см куб., следовательно м=0,40 г/см куб.•320 см куб.=128 гр.. Ответ вес данного куска сухой сосны 128 грамм.
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