Сумма всех сторон прямоугольника 48 см. Длина больше ширины на 4 см. Чему равна длина и ширина прямоугольника?

Математика
Сумма всех сторон прямоугольника 48 см. Длина больше ширины на 4 см. Чему равна длина и ширина прямоугольника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4 х 2=8(см) 2)48-8=40(см) 3)40:4=10(см) 4)10+4=14(см) Ответ: длинна=14см, а ширина=10см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
i haven t seen you ....ages
Ответить
Математика
Фермерское хозяйство собрало 960 тонн зерна.75% собранного зерна составляла пшеница, а 5,6 остатка-рожь.Сколько тонн ржи собрало фермерское хозяйство?
Ответить
Экономика
Журнал стоит а рублей и b копеек. Выразите стоимость журнала в копейках.
Ответить
Английский язык
is she....working at her report a)already b)yet c)still d)again
Ответить
Математика
Ноутбук стоит 25000 руб. Во время весенних скидок цеену ноутбука снизили на 20 %. Осенью цену на ноутбук повысили на 20 % . Какой стала цена ноутбу...
Ответить