Сумма всех сторон прямоугольника 48 см. Длина больше ширины на 4 см. Чему равна длина и ширина прямоугольника?
Математика
Сумма всех сторон прямоугольника 48 см. Длина больше ширины на 4 см. Чему равна длина и ширина прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4 х 2=8(см) 2)48-8=40(см) 3)40:4=10(см) 4)10+4=14(см) Ответ: длинна=14см, а ширина=10см.
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