Сумма всех сторон прямоугольника 48 см. Длина больше ширины на 4 см. Чему равна длина и ширина прямоугольника?

Математика

Сумма всех сторон прямоугольника 48 см. Длина больше ширины на 4 см. Чему равна длина и ширина прямоугольника?

Автор: Гость