Ноутбук стоит 25000 руб. Во время весенних скидок цеену ноутбука снизили на 20 %. Осенью цену на ноутбук повысили на 20 % . Какой стала цена ноутбука после двух этих изменений?
Математика
Ноутбук стоит 25000 руб. Во время весенних скидок цеену ноутбука снизили на 20 %. Осенью цену на ноутбук повысили на 20 % . Какой стала цена ноутбука после двух этих изменений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20% из 25000 это 5000 следовательно, 25000-20%=20000 20% из 20000 это 4000 Следовательно, 20000+20%=24000 руб цена ноутбука после двух изменений
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