Ноутбук стоит 25000 руб. Во время весенних скидок цеену ноутбука снизили на 20 %. Осенью цену на ноутбук повысили на 20 % . Какой стала цена ноутбука после двух этих изменений?

Математика

Ноутбук стоит 25000 руб. Во время весенних скидок цеену ноутбука снизили на 20 %. Осенью цену на ноутбук повысили на 20 % . Какой стала цена ноутбука после двух этих изменений?

Автор: Гость