Когда турист прошел 0,35 всего пути, то до середины пути ему осталось пройти 6 км. Найдите длину всего пути.

Математика

Когда турист прошел 0,35 всего пути, то до середины пути ему осталось пройти 6 км. Найдите длину всего пути.

Автор: Гость