Когда турист прошел 0,35 всего пути, то до середины пути ему осталось пройти 6 км. Найдите длину всего пути.
Математика
Когда турист прошел 0,35 всего пути, то до середины пути ему осталось пройти 6 км. Найдите длину всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Х-весь путь,тогда уравнение будет 0,35Х+6=0,5Х Х=6÷0,15 Х=40 ед -весь путь
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