В Бостоне Денис и Костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. Денис заплатил за свою покупку 8 долларов а Костик 16 долларов. Сколько теннисок купил каждый мальчик?

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Всего ребята заплатили 8+16 долларов=24 и купили 6 теннисок, то есть надо узнать, сколько стоит одна тенниска. 24/6=4 доллара стоит 1 теннистка Если Денис заплатил 8 долларов, то но купил 2 тенниски Костик купил остальные, то есть 6 - 2=4