7x-0.5=6-1.5(2x+1)
Алгебра
7x-0.5=6-1.5(2x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-0,5=6-1,5(2х+1) 7х-0,5=6-3х-1,5 7х+3х=6-1,5+0,5 10х=5 х=5/10 х=0,5
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