Запишіть пропорцію , в якій кожне відношення дорівнює а)2 б)1,2

Математика
Запишіть пропорцію , в якій кожне відношення дорівнює а)2 б)1,2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:4...:6.....:8 1,2:2,4 Про це йшлося?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
как найти дробь от числа
Ответить
Физика
тело под действием силы 10H переместилось на 5м.Какая работа при отом совершена?
Ответить
Математика
на аллее лип в 3 раза больше чем тополей Всего лип и тополей 24. Сколько лип и сколько тополей на аллее
Ответить
Математика
ЗА 3/4 КГ РЫБЫ ЗАПЛАТИЛИ 1 ЦЕЛУЮ 1/5 ТЫС.РУБЛЕЙ. СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ РЫБЫ. СКОЛЬКО РЫБЫ МОЖНО КУПИТЬ НА 1ТЫС. РУБЛЕЙ
Ответить
Математика
Как дробь 8/13 перевести в десятичную?
Ответить