Запишіть пропорцію , в якій кожне відношення дорівнює а)2 б)1,2
Математика
Запишіть пропорцію , в якій кожне відношення дорівнює а)2 б)1,2
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2:4...:6.....:8 1,2:2,4 Про це йшлося?
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