ЗА 3/4 КГ РЫБЫ ЗАПЛАТИЛИ 1 ЦЕЛУЮ 1/5 ТЫС.РУБЛЕЙ. СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ РЫБЫ. СКОЛЬКО РЫБЫ МОЖНО КУПИТЬ НА 1ТЫС. РУБЛЕЙ
Математика
ЗА 3/4 КГ РЫБЫ ЗАПЛАТИЛИ 1 ЦЕЛУЮ 1/5 ТЫС.РУБЛЕЙ. СКОЛЬКО СТОИТ 1 КГ РЫБЫ. СКОЛЬКО РЫБЫ МОЖНО КУПИТЬ НА 1ТЫС. РУБЛЕЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750г-1200руб Xг -1000руб Xг=1000умнож на 750 и дели на 1200 Xг=625г 750г-1200руб 1000г-Xруб Xруб=1200умнож на 1000и дели на 750 Xруб=1600руб за 1кг 1600 рублей,на 1000 рублей можно купить 625г рыбы
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