перевести 8/13 в десятичную дробь
Математика
перевести 8/13 в десятичную дробь
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13-100% 8-61,5% Соотвественно будет 0,61
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