Каков объём нефтяного бака который вмещает 320 тонн нефти?
Физика
Каков объём нефтяного бака который вмещает 320 тонн нефти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя плотность нефти 850 кг/м3 320000:850=376,47 м3 или 376 470 литров
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