массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77.5%.Определите простейшую формулу хлорида.
Химия
массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77.5%.Определите простейшую формулу хлорида.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть формула хлорида фсфора-PxCly. тогда X:Y=22.5:31=77.5:35.5 X:Y=1:3 ;Формула-PCl3
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