на столе лежат в ряд 5 монет средняя-вверх орлом,а остальные-вверх решкой.Разрешается одновременно перевернуть 3 рядом лежащие монеты.Можно ли при помощи нескольких таких переворачиваний все 5 монет положить вверх орлом.

Математика

на столе лежат в ряд 5 монет средняя-вверх орлом,а остальные-вверх решкой.Разрешается одновременно перевернуть 3 рядом лежащие монеты.Можно ли при помощи нескольких таких переворачиваний все 5 монет положить вверх орлом.

Автор: Гость