на столе лежат в ряд 5 монет средняя-вверх орлом,а остальные-вверх решкой.Разрешается одновременно перевернуть 3 рядом лежащие монеты.Можно ли при помощи нескольких таких переворачиваний все 5 монет положить вверх орлом.
Математика
на столе лежат в ряд 5 монет средняя-вверх орлом,а остальные-вверх решкой.Разрешается одновременно перевернуть 3 рядом лежащие монеты.Можно ли при помощи нескольких таких переворачиваний все 5 монет положить вверх орлом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала переворачиваем 1 2 3 потом 3 4 5
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