Подтекает водопроводный кран.В секунду капают две капли,а за 12 мин. наполняется 1 полный стакан.Сколько литров воды может зря вылиться из такого крана в течение часа?в течение суток?(считать в литре пять стаканов)
Математика
Подтекает водопроводный кран.В секунду капают две капли,а за 12 мин. наполняется 1 полный стакан.Сколько литров воды может зря вылиться из такого крана в течение часа?в течение суток?(считать в литре пять стаканов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:12=5 (стаканов) вытекает за один час 5 стаканов = 1 литр 2) 24*1=24 (литра) Ответ: за один час вытекает 1 литр воды, а в течении суток теряется 24 литра воды.
Гость:
12мин умножаем на 5 стаканов=1л/в час, в сутках 24 часа следовательно 24 л зря выльется ответ:24л
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