Подтекает водопроводный кран.В секунду капают две капли,а за 12 мин. наполняется 1 полный стакан.Сколько литров воды может зря вылиться из такого крана в течение часа?в течение суток?(считать в литре пять стаканов)

Математика

Подтекает водопроводный кран.В секунду капают две капли,а за 12 мин. наполняется 1 полный стакан.Сколько литров воды может зря вылиться из такого крана в течение часа?в течение суток?(считать в литре пять стаканов)

Автор: Гость