Какова масса 1,5 умноженное на 10 в 20 степени молекул кислорода?Какой объем занимает это количество молекул при н.у.?

Химия

Какова масса 1,5 умноженное на 10 в 20 степени молекул кислорода?Какой объем занимает это количество молекул при н.у.?

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