Какова масса 1,5 умноженное на 10 в 20 степени молекул кислорода?Какой объем занимает это количество молекул при н.у.?
Химия
Какова масса 1,5 умноженное на 10 в 20 степени молекул кислорода?Какой объем занимает это количество молекул при н.у.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.5х10^20=0.0015*10^23молекул кол-во вещ-ва(O2)=0/0015*10^23:6*10^23=0.00025моль масса=0.00025Х32=0.008гр;объем=0.00025Х22.4=0.0056л
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