чему равна максимальная высота, на которую поднимается тело, брошено вертикально вверх со скоростью 40м/с
Физика
чему равна максимальная высота, на которую поднимается тело, брошено вертикально вверх со скоростью 40м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo = 40 м/c V = 0 м/c g = - 10 м/с² (ускорение будет отрицательным, так как тело летит вверх) h - ? Решение: h = (V² - Vo²)/2g h = (0² - 40²)/ 2*(-10) = (-1600)/(-10) = 80м Ответ: максимальная высота, на которую поднимается тело равна 80м.
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