найти sin и cos наименьшего угла треугольника, стороны которого равны 45, 70, 95

Геометрия
найти sin и cos наименьшего угла треугольника, стороны которого равны 45, 70, 95
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosa=(70^2+95^2-45^2)/2*70*95=17/19 sina=(1-cos^2(a))^1/2=[6*(2)^1/2]/19
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