Винни Пух и пятачок договорились встретиться у большой сосны, расположенной между их домиками. Винни пух шел до встечи 2 ч со скоростью 5км/ч, а Пятачок 3 ч со скоростью 6 км/ч какое расстояние между домиками Винни пуха и Пятач...

Математика

Винни Пух и пятачок договорились встретиться у большой сосны, расположенной между их домиками. Винни пух шел до встечи 2 ч со скоростью 5км/ч, а Пятачок 3 ч со скоростью 6 км/ч какое расстояние между домиками Винни пуха и Пятачка? составитьвыражения, найти его значения

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