Свитер, шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.На шарф потребовалась на 100г шерсти больше, чем на шапку, и на 400г меньше, чем на свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?

Математика

Свитер, шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.На шарф потребовалась на 100г шерсти больше, чем на шапку, и на 400г меньше, чем на свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?

Автор: Гость