Свитер, шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.На шарф потребовалась на 100г шерсти больше, чем на шапку, и на 400г меньше, чем на свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?
Математика
Свитер, шапку и шарф связали из 1кг 200г шерсти.На шарф потребовалась на 100г шерсти больше, чем на шапку, и на 400г меньше, чем на свитер.Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг = 1000 г х - потребовалось шерсти на шарф (х - 100) - потребовалось шерсти на шапку (х + 400) - потребовалось шерсти на свитер , по условию задачи имеем : х + (х - 100) + (х + 400) = 1200 х + х - 100 + х + 400 = 1200 3х = 1200 +100 - 400 3х = 900 х = 900/3 х = 300 г - потребовалось шерсти на шарф (х - 100) = 300 - 100 = 200 г - потребовалось шерсти на шапку (х + 400) = 300 + 400 = 700 г - потребовалось шерсти на свитер
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