При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?

Алгебра

При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?

Автор: Гость