При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?

Алгебра
При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точка пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29: 2,7x-21=-1/9x+29 x=126 y=15,    (126;15) если сопоставить точку (126;15) в первом уравнении, получим: 15+126p=0 126p=-15 p=-15/126   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между...
Ответить
Химия
H2S это какой вид связи?
Ответить
Химия
сколько потребуется хлорида натрия и воды чтобы приготовить 500 грамм 5 процентного раствора
Ответить
Математика
1-трактор вскопал поле за 8 часов.второй -трактор вскопал поле за 10 часов.какую часть поля вскопают два трактора за 2 часа общей работы
Ответить
Геометрия
Через концы отрезка AB и его середину M проведенны параллельные прямые, пересекающие некоторую плоскость в точках A1, B1, и M1. Найдите длиннуотрез...
Ответить