При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?
Алгебра
При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точка пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29: 2,7x-21=-1/9x+29 x=126 y=15, (126;15) если сопоставить точку (126;15) в первом уравнении, получим: 15+126p=0 126p=-15 p=-15/126
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