собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между пристанями туда и обратно.

Гость: Гость:

по течению 8.5+3.5=12км/ч 15:12=1час 15 минут это туда против течения 8.5-3.5=5км/ч 15:5=3часа обратно Теперь сумируем и получаем 4часа 15 минут понадобится лодке чтобы проплыть туда и обратно