собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между пристанями туда и обратно.

Математика
собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между пристанями туда и обратно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по течению 8.5+3.5=12км/ч 15:12=1час 15 минут это туда   против течения 8.5-3.5=5км/ч 15:5=3часа обратно   Теперь сумируем и получаем 4часа 15 минут понадобится лодке чтобы проплыть туда и обратно  
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