собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между пристанями туда и обратно.
Математика
собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между пристанями туда и обратно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по течению 8.5+3.5=12км/ч 15:12=1час 15 минут это туда против течения 8.5-3.5=5км/ч 15:5=3часа обратно Теперь сумируем и получаем 4часа 15 минут понадобится лодке чтобы проплыть туда и обратно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
1-трактор вскопал поле за 8 часов.второй -трактор вскопал поле за 10 часов.какую часть поля вскопают два трактора за 2 часа общей работы
Геометрия
Через концы отрезка AB и его середину M проведенны параллельные прямые, пересекающие некоторую плоскость в точках A1, B1, и M1. Найдите длиннуотрез...
Математика