сколько потребуется хлорида натрия и воды чтобы приготовить 500 грамм 5 процентного раствора
Химия
сколько потребуется хлорида натрия и воды чтобы приготовить 500 грамм 5 процентного раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 грамм раствора - 100 % 500:100х5=25 грамм хлорида натрия 500:100х95=475 или 500-25=475 грамм воды
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