в одной корзине6 кг яблок в другой-8 кг а в ящике столько килограммов скольков двух корзинах вместе.Сколько килограммов яблокв ящике?

Математика

в одной корзине6 кг яблок в другой-8 кг а в ящике столько килограммов скольков двух корзинах вместе.Сколько килограммов яблокв ящике?

Автор: Гость