в одной корзине6 кг яблок в другой-8 кг а в ящике столько килограммов скольков двух корзинах вместе.Сколько килограммов яблокв ящике?
Математика
в одной корзине6 кг яблок в другой-8 кг а в ящике столько килограммов скольков двух корзинах вместе.Сколько килограммов яблокв ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+8=14 (кг) Ответ: в ящике 14 кг яблок.
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