У Сережи 5 монет по 10 копеек , а у Володи 1 монета по 50 копеек. Поставь вопрос , чтобы задача решалась так 10*5-50

Математика
У Сережи 5 монет по 10 копеек , а у Володи 1 монета по 50 копеек. Поставь вопрос , чтобы задача решалась так 10*5-50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Сережи 5 монет по 10 копеек , у Володи столько же денег, но одной монетой. Какого номинала монета у Володи?   Ой, там минус) У Сережи 5 монет по 10 копеек, а у Володи 1 монета в 50 копеек.Они заплатили по 50 копеек за билет в кино и колу. Сколько денег осталось у Серёжи?
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