У Сережи 5 монет по 10 копеек , а у Володи 1 монета по 50 копеек. Поставь вопрос , чтобы задача решалась так 10*5-50

Гость: Гость:

У Сережи 5 монет по 10 копеек , у Володи столько же денег, но одной монетой. Какого номинала монета у Володи? Ой, там минус) У Сережи 5 монет по 10 копеек, а у Володи 1 монета в 50 копеек.Они заплатили по 50 копеек за билет в кино и колу. Сколько денег осталось у Серёжи?