сколько минут нужно Алисе:а)на дорогу до школы,если 1/6 этого времени равна 10 минутам; б)на выполнение домашнего задания,если 1/4 этого времени равна 15 минутам.

Гость: Гость:

а) 10:1/6=60 (минут) время на дорогу в школу; б) 15:1/4=60 (минут) время на выполнение домашнего задания Ответ: Алисе необходимо 60 минут на дорогу до школы и столько же времени для выполнения домашнего задания.