сколько минут нужно Алисе:а)на дорогу до школы,если 1/6 этого времени равна 10 минутам; б)на выполнение домашнего задания,если 1/4 этого времени равна 15 минутам.
Математика
сколько минут нужно Алисе:а)на дорогу до школы,если 1/6 этого времени равна 10 минутам; б)на выполнение домашнего задания,если 1/4 этого времени равна 15 минутам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6 =10 мин 10*6=60минут Алисе занимает дорога до школы 1/4 =15 мин 15*4=60 мин нужно Алисе на выполнение домашнего задания
Гость:
а) 10:1/6=60 (минут) время на дорогу в школу; б) 15:1/4=60 (минут) время на выполнение домашнего задания Ответ: Алисе необходимо 60 минут на дорогу до школы и столько же времени для выполнения домашнего задания.
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