на доске написано 9 примеров, Саша решил 6 примеров . сколько осталось решить.
Математика
на доске написано 9 примеров, Саша решил 6 примеров . сколько осталось решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9-6=3 ответ: 3 примера осталось решить
Гость:
9-6=3 (прим) Ответ: Саше осталось решить еще 3 примера.
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