на доске написано 9 примеров, Саша решил 6 примеров . сколько осталось решить.

Математика
на доске написано 9 примеров, Саша решил 6 примеров . сколько осталось решить.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9-6=3 ответ: 3 примера осталось решить
Гость:
9-6=3 (прим) Ответ: Саше осталось решить еще 3 примера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Вычислить площадь треугольника с вершинами А(1;1;1), В(2;3;4), С(4;3;2)
Ответить
Математика
В ларек привезли 5 ящиков с грунтовыми помидорами по 7кг.в каждом и 7 ящиков с помидорами из теплицы по 9кг в каждом.на сколько кг.меньше привезли ...
Ответить
Математика
Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм тарзана и еще 15 мин-мультфильм.Сколько всего минут вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи ,обратные да...
Ответить
Математика
на доске написано 9 примеров.Саша решил 6 примеров. сколько примеров осталось решить.
Ответить
Английский язык
Нужно вставить артикли a, an, the 1. We are going to be late. Let's take ... taxi, shall we? 2. Is he going to ... Paris or ... London next year? 3...
Ответить