Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм тарзана и еще 15 мин-мультфильм.Сколько всего минут вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи ,обратные данной .и реши???
Математика
Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм тарзана и еще 15 мин-мультфильм.Сколько всего минут вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи ,обратные данной .и реши???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти сколько всего смотрел вася телевизор сложим время на просмотр тарзана и мультфильма 45+15=60 60 мин (1 час) Обратные задачи: 1) ну к примеру Вася смотрел по телевизору тарзана и мультфильм 1 час 45 минут он с мотрел тарзана. Сколько он смотрел мультфильм 60-45=15 2) 1 час смотрел, 15 минут -мульфильмы. Сколько смотрел тарзана 60-15=45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Нужно вставить артикли a, an, the 1. We are going to be late. Let's take ... taxi, shall we? 2. Is he going to ... Paris or ... London next year? 3...
Математика
2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов? ...