Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм тарзана и еще 15 мин-мультфильм.Сколько всего минут вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи ,обратные данной .и реши???

Математика
Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм тарзана и еще 15 мин-мультфильм.Сколько всего минут вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи ,обратные данной .и реши???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти сколько всего смотрел вася телевизор сложим время на просмотр тарзана и мультфильма 45+15=60 60 мин (1 час) Обратные задачи: 1) ну к примеру Вася смотрел по телевизору тарзана и мультфильм 1 час 45 минут он с мотрел тарзана. Сколько он смотрел мультфильм 60-45=15 2) 1 час смотрел, 15 минут -мульфильмы. Сколько смотрел тарзана 60-15=45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на доске написано 9 примеров.Саша решил 6 примеров. сколько примеров осталось решить.
Ответить
Английский язык
Нужно вставить артикли a, an, the 1. We are going to be late. Let's take ... taxi, shall we? 2. Is he going to ... Paris or ... London next year? 3...
Ответить
Математика
число десятков на 2 больше, чем число единиц
Ответить
Математика
2 глухаря весят по 6 кг каждый,а 4 фазана по 2 кг каждый,на сколько масса глухаря больше чем масса фазанов?                                        ...
Ответить
Математика
Купили 6 одинаковых стульев за k р. Сколько стоят 4 кресла, если кождое из них в 3 раза дороже стула? Запиши решение в виде выражения.
Ответить