Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм тарзана и еще 15 мин-мультфильм.Сколько всего минут вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи ,обратные данной .и реши???

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Чтобы найти сколько всего смотрел вася телевизор сложим время на просмотр тарзана и мультфильма 45+15=60 60 мин (1 час) Обратные задачи: 1) ну к примеру Вася смотрел по телевизору тарзана и мультфильм 1 час 45 минут он с мотрел тарзана. Сколько он смотрел мультфильм 60-45=15 2) 1 час смотрел, 15 минут -мульфильмы. Сколько смотрел тарзана 60-15=45