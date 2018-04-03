Купили 6 одинаковых стульев за k р. Сколько стоят 4 кресла, если кождое из них в 3 раза дороже стула? Запиши решение в виде выражения.

Математика

Купили 6 одинаковых стульев за k р. Сколько стоят 4 кресла, если кождое из них в 3 раза дороже стула? Запиши решение в виде выражения.

Автор: Гость