В одной корзине 6 кг яблок, в другой 8 кг, а в ящике столько килограммов, сколько в двух корзинах вместе. Сколько килограммов яблок в ящике?

Математика

В одной корзине 6 кг яблок, в другой 8 кг, а в ящике столько килограммов, сколько в двух корзинах вместе. Сколько килограммов яблок в ящике?

Автор: Гость