В одной корзине 6 кг яблок, в другой 8 кг, а в ящике столько килограммов, сколько в двух корзинах вместе. Сколько килограммов яблок в ящике?
Математика
В одной корзине 6 кг яблок, в другой 8 кг, а в ящике столько килограммов, сколько в двух корзинах вместе. Сколько килограммов яблок в ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+8=14 14*2=7
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