найдите образующие усеченного конуса,если радиусы оснований равны 3 и 6,а высотаравна 12?

Геометрия
найдите образующие усеченного конуса,если радиусы оснований равны 3 и 6,а высотаравна 12?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2R-2r)/2=3 l=(3^2+12^2)^1/2=153^1/2
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